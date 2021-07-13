Контейнеровоз Ever Given покинул территориальные воды Египта после техосмотра

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной блокировки в марте русла Суэцкого канала, покинул во вторник территориальные воды Египта после проведенного технического осмотра и замены части членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС источник в управлении водной артерии.

7 июля Ever Given после снятия наложенного на него египетскими властями ареста вышел в Средиземное море из района Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала, чтобы затем завершить начатый еще в марте маршрут в Роттердам. В этот же день руководство канала и представители компании-владельца контейнеровоза подписали в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Позднее судно встало на якорь у побережья АРЕ напротив Порт-Саида и все это время оставалось на месте.

"Ever Given остановился в районе Порт-Саида для комплексного технического осмотра по просьбе судовладельца, - сказал собеседник агентства. - После завершения проверок судно покинуло египетские территориальные воды, чтобы продолжить свой путь".

"Компания, которой принадлежит контейнеровоз, чтобы продолжить его поход в порт Роттердама, сменила ряд членов экипажа, включая капитана", - добавил источник.

История судна

23 марта шедший под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, она предусматривает конфиденциальность информации, поэтому детали и сумма возмещения официально не разглашается.

Между тем ранее источник в управлении сообщил ТАСС, что стороны договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный буксир.