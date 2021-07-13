Кабмину дадут право "золотой акции" при продаже принадлежащих РФ акций компаний

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину вводить право "золотой акции" при продаже принадлежащих государству акций компаний, в которых РФ до приватизации принадлежит как минимум блокирующий пакет (25% +1 акция). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с принятием правительством решений о введении специального права ("золотой акции") в отношении акционерных обществ, не включенных в перечень стратегических акционерных обществ, но имеющих стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов РФ, обеспечения национальной безопасности и поддержания устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу, говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения позволят расширить основания для возможности принятия решения об использовании Российской Федерацией в отношении акционерных обществ с государственным участием специального права ("золотой акции"), а также осуществлять эффективный контроль за их деятельностью. К таким акционерным обществам, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие, указывают в кабмине.