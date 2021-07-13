В Киеве заявили, что товарооборот между Украиной и Россией сократился в шесть раз

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о падении в шесть раз товарооборота между Украиной и Россией за минувшие шесть лет. Об этом он сказал во вторник в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейкой комиссии Марошем Шефчовичем.

"Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией сократился в шесть раз, с $37 [млрд] до $7 млрд", - отметил премьер. В то же время он сказал, что товарооборот с Европой вырос более чем на 40%.

При этом, по словам главы правительства, не следует говорить о "торговых войнах". "Идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран. Украинские производители переориентируются на европейские рынки, это естественный процесс, который отвечает экономическим векторам государства", - добавил Шмыгаль.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, власти страны подписали сначала политический, а затем и экономический разделы Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго. Оппозиционные политики на Украине считают условия Соглашения об ассоциации с ЕС катастрофическими для страны, отмечая, что страна ежегодно теряет из-за этого миллиарды долларов.