"Россети" модернизируют "Восточную" для энергоснабжения промпарка в Белгородской области

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Россети центр" (входят в "Россети") проведут реконструкцию подстанции "Восточная" для обеспечения электроэнергией индустриальной площадки Губкин в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Промышленный парк расположен в одноименном городе, где создана территория опережающего развития. Планируется, что к концу 2021 года на площадке начнут работать восемь предприятий-резидентов.

"Электроснабжение площадки в объеме 5 МВт обеспечит компания "Россети Центр". Для этого энергетики проведут реконструкцию подстанции 35 кВ "Восточная" с установкой дополнительного оборудования и модернизацией систем телемеханики, построят кабельные линии 6 кВ (1,8 км)", - отметили в "Россетях".

Наряду с этим, на подстанции будут установлены интеллектуальные коммуникационные аппараты с возможностью автоматического перевода нагрузки, что позволит повысить надежность энергоснабжения.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.