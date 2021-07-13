Путин назвал Белоруссию большим и надежным партнером России в сфере экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Минск остается для Москвы большим и надежным партнером в сфере экономики, товарооборот России и Белоруссии растет. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Хотел бы отметить, что Республика Беларусь в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году, за первые четыре-пять месяцев он [товарооборот] значительно вырос, на 37 с лишним процентов", - сказал Путин, отметив, что это "хороший показатель".

Президент подчеркнул, что Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг, несмотря на санкции.

"Несмотря на коронавирус, на другие ситуации, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 млрд. В этом смысле Беларусь - надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций", - сказал Путин.

Президент отметил, что в Белоруссии "немного припало сельхозпроизводство" - чуть больше чем на 1%, при этом промышленное производство выросло более чем на 16%.

"Это очень хороший показатель, имея в виду нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что те производственные связи, которые мы сохранили со времен Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии", - резюмировал Путин.

Последний личный контакт лидеров двух государств состоялся в конце мая в Сочи в резиденции Бочаров Ручей. Тогда Путин и Лукашенко обсудили торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией, в разговоре упоминался и инцидент с самолетом Ryanair. Президенты также совершили морскую прогулку.

Кроме того, 1 июля Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в котором уделили внимание проблематике продолжающегося санкционного давления на Белоруссию и обсудили открытие большего количества рейсов авиакомпании "Белавиа" в Россию.