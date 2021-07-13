В работе сервисов банка "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сбои в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдаются во вторник в России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 13:55 мск было зафиксировано 999 отчетов о сбоях в работе сервисов банка.

Около 63% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 23% - на сбой всех сервисов банка, а 14% - на проблемы с денежными переводами. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Казани.

ТАСС направил запрос в банк.