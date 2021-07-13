Биржевые цены на бензин Аи-92 и СУГ обновили исторические рекорды

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов во вторник обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,5%, до 56,01 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был достигнут 28 мая 2018 года - тогда стоимость бензина этой марки была на уровне 55,93 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,8%, до 38,88 тыс. рублей за тонну, превысив ранее рекордную цену этого топлива в 38,54 тыс. рублей за тонну 17 марта 2021 года.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.