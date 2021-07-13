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Банкам с базовой лицензией разрешат сделки с бумагами из первого уровня листинга

Банк России учел мнение участников рынка о необходимости расширить банкам с базовой лицензией выбор инструментов инвестирования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банкам с базовой лицензией планируется разрешить совершать сделки с облигациями компаний, акции которых включены в котировальный список первого уровня организатора торгов. При этом в капитале такого организатора торгов должен участвовать Банк России, говорится в проекте указания регулятора.

"Банки смогут проводить операции с облигациями иных эмитентов при условии, что выпуску облигаций (или эмитенту) присвоен уровень кредитного рейтинга не ниже "ruAA-" по шкале рейтингового агентства "Эксперт РА" либо "AA-(RU)" по шкале АКРА. Кроме того, проект указания расширит для банков с базовой лицензией возможности проведения операций и сделок с векселями", - сказано на сайте регулятора.

Таким образом Банк России учел мнение участников рынка о необходимости расширить банкам с базовой лицензией выбор инструментов инвестирования. При этом регулятор сохраняет консервативные подходы в отношении рисков, которые такие банки могут принимать на себя.

По отдельным ценным бумагам, которые находятся в портфеле банка с базовой лицензией и перестают соответствовать установленным требованиям, предусмотрена возможность совершать операции и сделки в течение определенного переходного периода, добавил ЦБ.

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