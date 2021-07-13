Более полумиллиона семей в РФ получили сертификаты на материнский капитал за полгода

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 517 тыс. семей получили сертификаты на материнский капитал за первые 6 месяцев 2021 года, на это было направлено около 200 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Более 517 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал за первые шесть месяцев 2021 года. На эти цели было направлено свыше 194 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ПФР отметили, что фонд больше года выдает сертификат на материнский капитал проактивно, чтобы семьи получали средства быстрее и не тратили усилий на его оформление. Все данные о рождении ребенка фонд запрашивает самостоятельно и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале госуслуг, поэтому подавать заявление на оформление материнского капитала не нужно.

"Благодаря этому за первые полгода в проактивном режиме было выдано уже более 430 тыс. сертификатов. Еще 87 тыс. семей получили помощь, подав заявление. Как правило, это семьи, которые усыновили детей, для них сохраняется заявительный порядок оформления, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители", - добавили в ПФР.

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена: теперь семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка. В 2021 году его размер на первого ребенка составил 483,8 тыс. рублей, а на второго - 639,4 тыс. рублей. После расширения программы число получателей выросло практически вдвое: в 2020 году 1,2 млн семей получили сертификаты, из них 379 тыс. - на первого ребенка, 830 тыс. - на второго и последующих. При этом 940 тыс. из 1,2 млн семей уже распорядились средствами капитала в течение года.