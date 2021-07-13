Мишустин попробовал, как работает в Твери мобильное приложение "Волга" для транспорта

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попробовал, как работает мобильное приложение "Волга", с помощью которого можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку. "Такие системы цифрового управления в первую очередь дают людям удобства. Это совершенно другое, комфортное состояние, когда человек элементарно находит с помощью мобильного приложения любой маршрут, использует это эффективно", - поделился впечатлениями глава правительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя показал Мишустину мобильный телефон с установленным мобильным приложением и предложил самому убедиться, как легко им пользоваться. "Человек может выбрать себе маршрут и посмотреть, где находится его автобус", - заметил Руденя.

"Давайте посмотрим", - сказал премьер, решив сам попробовать построить маршрут. "Откуда мы поедем? На карте давайте смотреть. Вот отсюда", - сказал он губернатору и выбрал пунктом направления площадь Ленина. Он поинтересовался у главы региона, куда бы тот хотел поехать. "На проспект Корыткова", - ответил Руденя. "Далеко. Это что у нас? Городская больница", - выбрал, глядя на карту, маршрут поближе Мишустин. Приложение отобразило расписание, все остановки и тарифы "Очень удобно", - похвалил глава правительства.

Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" Твери и Калининского района создана при поддержке ВЭБ.РФ, компаний "Трансмашхолдинг", "Группа ГАЗ" и правительства региона. В рамках проекта общественный транспорт перевели на регулируемый тариф, внедрили безлимитный проезд для пассажиров льготной категории, карты для школьников, оплату с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга".