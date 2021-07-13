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Скандалы вокруг крупных автоконцернов

AFP: Fiat Chrysler попал во Франции под следствие в связи с "дизельным скандалом"

Обвинения ранее уже предъявили Renault, Volkswagen, Peugeot и Citroen

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Французские следственные судьи предъявили обвинения автопроизводителю Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в рамках расследования махинаций с показателями выбросов в окружающую среду дизельных двигателей прошлых поколений. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на адвоката концерна.

Речь идет о пятом автопроизводителе, в отношении которого ведется следствие по данному делу. Ранее обвинения были предъявлены Renault, Volkswagen, Peugeot и Citroen. Volkswagen уже оспорил результаты расследования в следственной палате апелляционного суда в Париже. Его апелляция находится на рассмотрении.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они кратно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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ФранцияСкандалы вокруг крупных автоконцернов
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