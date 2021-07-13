Украина выразила намерение сотрудничать с Германией в производстве водорода

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в Берлине обсуждала с германской стороной организацию стратегического сотрудничества в сфере производства и использования водорода. Об этом во вторник сообщил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также участвовал в переговорах.

"Мы обсудили с германскими коллегами возможность для Украины интегрироваться в водородную экономику, которую будет создавать ЕС. Украина имеет значительный потенциал для производства "зеленого водорода" и его экспорта в Германию, в чем заинтересована сама Германия", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, эту тему обсуждали с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Витренко отметил, что такое партнерство с украинской стороны может быть налажено на базе "Нафтогаза".

"Нужны пилотные проекты, в частности с германскими компаниями, и далее масштабирование. Об этом мы конструктивно поговорили и наметили следующие шаги уже в ближайшее время. <...> Договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне и в более широком формате", - уточнил глава компании.

Глава "Нафтогаза" добавил, что на переговорах обсуждали и строительство газопровода "Северный поток - 2". "Мы договорились, что перспективы стратегического партнерства, которые позволят нам кардинально изменить ситуацию через 15-20 лет, не снимают текущие вопросы гарантирования безопасности Украины, в частности энергетической и экономической", - сообщил Витренко.

Ранее на Украине заявляли, что рассматривают использование части украинской ГТС для транспортировки водорода и его поставку в страны Европы, если транзит российского газа через территорию страны полностью прекратится.