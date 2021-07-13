Внешний долг России на 1 июля вырос с начала года на 0,9%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2021 года составил $471,4 млрд, что на 0,9% (или на $4 млрд) выше показателя на начало 2021 года, следует из материалов ЦБ РФ.

По данным регулятора, размер задолженности увеличился в результате роста иностранной задолженности банковской системы. Однако "внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ сообщал, что внешний долг России за I квартал 2021 года составил $459,3 млрд.