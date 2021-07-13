Карелия не готова увеличивать показатели ввода жилья из-за роста цен на стройматериалы

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Карелии не готовы наращивать показатели по вводу жилья к концу года по предложению Минстроя РФ из-за повышения цен на рынке стройматериалов и влияния этого фактора на темпы индивидуального строительства. Об этом сообщила вице-премьер Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина во вторник в ходе онлайн-совещания по теме расселения аварийного фонда и жилищного строительства в республике.

"На сегодня те показатели, которые доведены до нас Министерством строительства РФ, исходили из позиций до значительного повышения цен на стройматериалы. Сейчас складывается ситуация, как бы нам выполнить обязательства, которые мы приняли раньше. Поэтому на сегодня говорить о повышении показателей на текущий год у нас просто нет оснований, учитывая ценовую политику, которая складывается на рынке. Завтра мы будем озвучивать позицию, что сейчас Карелия не готова брать на себя повышенные обязательства по вводу жилья", - сказала Чебунина.

Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, на прошлой неделе в республике был зафиксирован спад по строительной отрасли в целом относительно прошлого года, однако его удалось преодолеть к сегодняшнему дню. Так, 7 июля был сдан многоквартирный дом площадью свыше 10 тыс. кв. м. Федеральный Минстрой вышел на регион с предложением поднять годовые показатели еще на 40 тыс. кв. м.

По первоначальным планам к концу года в республике должно быть введено 252 тыс. кв. м жилья. Еще 100 тыс. кв. м планируется до конца года сдать за счет строительства 31 многоквартирного дома, остальные объемы ложатся на индивидуальные дома.

"Мы предполагали определенное оживление индивидуального жилищного строительства, и мы над этим работаем. Сейчас люди не строятся, кто-то приостановил стройки. Это понятно - цены действительно выросли безумно. Поэтому Минстрой должен понимать, что он может увеличить объемы сдаваемого жилья в регионах, но для этого нужно как-то применить инструменты корректировки цены на внутреннем рынке", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, добавив, что осенью, в зависимости от возможностей регионального бюджета, могут быть приняты меры по поддержке ИЖС.

Ситуация с жилищным строительством в Карелии

В целом, в республике на сегодня введено в эксплуатацию 105 тыс. кв. м жилья, что на 8% больше к уровню прошлого года. В среднем в регионе приходится 0,15 жилых кв. м на душу населения: выше этого уровня ситуация складывается в Прионежском районе (0,5 кв. м на душу населения), в Лахденпохском и Питкрянтском районах. Хуже всего со строительством домов обстоит дело на севере: в Муезерском и Сегежском районах обеспечивается 0,03 кв. м на душу населения, а в Лоухский район - 0,01.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные Росстата, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%. Минпромторг ожидает балансировки цен на внутреннем рынке из-за снижения цен на внешних рынках.