Первые тракторы в рамках СПИК 2.0 выпустят в Чувашии в 2022 году

ТАСС, 13 июля. Первые тракторы в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) смогут выйти с конвейера тракторного завода в Чувашии уже в 2022 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы администрации республики.

"Площадка уже готова. Я думаю, что первые тракторы на сборочном варианте, в основном сборочном варианте, смогут выйти с конвейера тракторного завода уже в следующем году", - приводятся в сообщении слова руководителя региона Олега Николаева.

По данным пресс-службы, объем инвестиций в рамках СПИК 2.0. составит более 2 млрд рублей, ожидается создание более 500 новых рабочих мест.

"Поскольку это производство концентрируется на территории Чувашской Республики, мы имеем великолепные возможности использовать его для развития производственных ресурсов, создания компетенций жителей региона. Естественно, мы будем создавать новые образовательные программы для обеспечения нужд реализация данного специнвестконтракта", - приводятся слова Николаева.

6 июля в рамках "Иннопрома" Минпромторг РФ, правительство Чувашии и "Тракторные заводы" подписали СПИК 2.0 по производству в республике сельскохозяйственных малых тракторов в партнерстве с итальянским концерном Same Deutz-Fahr. В рамках контракта в России будет создано глубоко локализованное производство современной тракторной техники.