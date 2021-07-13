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В ФРГ заявили, что высказывания Минска о транзите из Германии приводят к неопределенности

Заявления белорусского руководства могут поставить под угрозу важный маршрут поставок в РФ и Азию, отметили в Восточном комитете немецкой экономики

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики считает, что заявления руководства Белоруссии о возможности ограничить транзит через свою территорию в случае новых санкций ЕС способствуют неопределенности. Об этом говорится в сообщении комитета, которое распространено во вторник.

"Недавние угрозы белорусского руководства ограничить транзит товаров через свою территорию приводят к дополнительной неопределенности, поскольку могут поставить под угрозу важный маршрут поставок в РФ и Азию", - говорится в заявлении бизнес-организации.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания выступил с предложением в ответ на санкции Запада против Минска ограничить транзит через территорию республики товаров из Германии в Россию и Китай. В Минэкономики ФРГ это заявление подробно комментировать не стали.

Восточный комитет, несмотря на последствия пандемии, констатирует полугодичный рост торгового оборота Германии почти со всеми странами Восточной Европы. В случае с Россией этот показатель вырос января по май на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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