"Газпром" сформировал комитет для определения направлений в области устойчивого развития

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" сформировал комитет по устойчивому развитию, одна из задач которого касается подготовки рекомендаций по опережению направлений деятельности холдинга в области устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В новый комитет вошли три человека: председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов (входит в совет директоров "Газпрома"). Председателем комитета избран Зубков.

"В числе вопросов, относящихся к компетенции комитета, - подготовка рекомендаций по определению направлений деятельности группы "Газпром" в области устойчивого развития, а также оценке результатов реализации политики группы "Газпром" в этой сфере", - сообщает холдинг.

Председатель правления холдинга Алексей Миллер во вступительной речи на Дне инвестора в конце апреля заявлял, что "Газпром" работает над сценариями развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки.

Заместитель председателя правления - начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин на пресс-конференции в мае сообщал, что завершить работу над разработкой сценариев устойчивого развития "Газпрома" до 2050 года планируется завершить в мае 2022 года. Он отметил, что "Газпром" в числе вариантов низкоуглеродного развития до 2050 года также рассмотрит и СО2-нейтральный вариант.