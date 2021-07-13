Стартап ФИОП "Роснано" приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компания-стартап Ronavi Robotics, входящая в ГК "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано", открыла продажи роботов для автоматической сортировки почтовых отправлений. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ФИОП.

Ronavi S50 - новая компактная модель логистических роботов, которая предназначена для распределения и отправки к местам назначения писем и посылок весом до 50 кг. Около 80 Ronavi S50 и два сотрудника за час могут отсортировать 7 тыс. посылок по 30 направлениям, что оптимизирует функционал сотрудников и исключает ошибки по причине человеческого фактора.

"Система управления роботами RMS выстраивает оптимальные маршруты и обеспечивает их безошибочное движение", - отметили в пресс-службе.

Ronavi Robotics - первая российская компания, которая разрабатывает, производит и продает автономных роботов для логистических нужд. Теперь линейка роботов Ronavi включает три модели с грузоподъемностью 1500, 500 и 50 кг.

В июне 2021 года роботы модели H1500, предназначенные для перевозки грузов весом до 1500 кг, успешно прошли тестовые испытания у крупнейшего грузоперевозчика в России - компании ПЭК. Также пилотные проекты с роботами Ronavi ведут компании "Росатома", "Газпром нефти", Faberlic и другие. В начале июля предложение Ronavi Robotics по автоматизации работы в распределительных центрах вошло в число победителей второго акселератора MGNTech крупнейшей российской продуктовой сети "Магнит" и Фонда "Сколково". В ближайшее время начнется пилотное тестирование на складах ритейлера.

О "ТехноСпарке" и ФИОП

"ТехноСпарк" - это компания, которая создает с нуля и выращивает технологические стартапы в различных индустриях. В 2016-2020 годах признавалась самым эффективным технопарком России.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.