Метро в Красноярске могут построить к 2025 году

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Метрополитен в Красноярске реально построить к 2025 году. Об этом со ссылкой на мнение зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина сообщил в видеокомментарии на своей странице в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Разговор был большой, порядка полутора часов. Речь шла и о поиске оптимальных технических решений, которые сделают метро в Красноярске современным, и об оптимизации его стоимости. По мнению Марата Шакирзяновича, вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске", - сказал Усс.

Ранее власти региона отмечали, что стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 млрд рублей. Губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.