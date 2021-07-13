На Ставрополье инвестпроекты позволят увеличить производство молока на 40%

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере молочного производства позволят нарастить объемы выпуска продукции на 200 тыс. тонн в ближайшие три года, сообщил замминистра сельского хозяйства края Алексей Крисан. Таким образом объем производства молока вырастет в регионе на 40%.

"Инвестиционные проекты позволяют нам увеличить производство. В прошлом году мы произвели чуть более 500 тыс. тонн молока. Если мы реализуем до конца инвестиционные проекты, которые сейчас в стадии работы, в ближайшие три года это плюсом даст в копилку валового производства молока порядка 200 тыс. тонн", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным министерства, за последние три года в крае реализовано 20 проектов в молочном производстве. В регионе реконструировали восемь и модернизировали 12 ферм. В крае также строятся еще три молочно-товарные фермы, одна из них находится в Шпаковском районе.

"Перед нами стоит задача увеличения валового производства молока, интересный проект с высокими технологиями, очень высокие удои, хотя проект только начинается. Будет находиться на территории фермы порядка 9 тыс. голов высокопродуктивного скота, производство молока планируется порядка 100 тыс. тонн в год", - отметил Крисан.

Производство молока в Ставропольском крае снижалось несколько лет подряд. Среди причин специалисты называли уменьшение поголовья молочного направления из-за снижения рентабельности, связанного с невыгодными закупочными ценами. Господдержка позволяет производителям компенсировать часть затрат на закупку поголовья, с 2018 года крупные предприятия начали наращивать численность содержащегося молочного стада.