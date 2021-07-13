РФПИ назвал фейковой статью Reuters о проблемах с регистрацией "Спутник V" в EС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. РФПИ назвал примером fake news статью Reuters о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕС и сообщил, что продолжает взаимодействие с EMA для регистрации вакцины и ожидает ее ближайшие месяцы. Об этом ТАСС сообщил представитель фонда.

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. <…> РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы", - сообщили в РФПИ.

Представитель РФПИ отметил, что "материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины "Спутник V", ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации".

Также в фонде сообщили, что один из не анонимных экспертов в материале Reuters по теме взаимодействия с EMA - доктор Сесил Черкинский - официально опроверг свою цитату и обратился в Reuters с соответствующим письмом.

Ранее сегодня агентство Reuters опубликовало материал о том, что разработчики "Спутника V" не смогли предоставить необходимые данные в соответствии со стандартными требованиями по одобрению в ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств отказалось комментировать эту информацию.