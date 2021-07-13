Интенсивность полетов в июне в небе над Россией выросла на 76%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские авиадиспетчеры в июне 2021 года обслужили в воздушном пространстве страны 164,7 тыс. полетов, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Количество внутренних полетов выросло на 61% и составило 122,3 тыс. Постепенно увеличивается международный трафик. В июне выполнено 42,4 тыс. полетов, что в два раза больше по сравнению с июнем 2020 года, - сказал он. - Всего за первое полугодие 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 704 тыс. полетов, рост 20% по сравнению с прошлым годом. Число внутренних полетов выросло на 39% и составило 508,5 тыс".

Как ранее сообщала Росавиация, авиакомпании России в июне увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза, до 10,89 млн человек по сравнению с июнем прошлого года.