Воронежские предприятия вдвое увеличат объем выпуска продукции для "Газпрома" к 2024 году

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Предприятия нефтегазохимического кластера Воронежской области в ближайшие три года вдвое увеличат объем отгрузки продукции для компании "Газпром", с 10 млрд до 20 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Александр Гусев.

"Мы сегодня в рамках нефтегазохимического кластера отгружаем только "Газпрому" продукции примерно на 10 млрд рублей. Задача на ближайшие три года удвоить эту программу и довести ее до 20 млрд рублей, это такой серьезный экономический эффект взаимодействия", - сказал Гусев.

Кроме того, губернатор сообщил, что власти региона намерены просить "Газпром" о помощи в благоустройстве Петровской набережной в Воронеже. "Мы, возможно, будем просить Алексея Борисовича Миллера (председатель правления ПАО "Газпром") , чтобы "Газпром" поучаствовал, такое желание обратиться есть, и, как я понимаю, возможно, мы и найдем поддержку в этом вопросе", - сказал Гусев.

Как добавил журналистам заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, находящийся в регионе с рабочей поездкой, в кластер входят около 30 предприятий, которые в том числе выпускают импортозамещающую продукцию для "Газпрома". "Газпром" активно сотрудничает по социальным объектам, в последние годы в регионе построено около 100 спортивных сооружений, четыре крупных ФОКа, прекрасный 50-метровый бассейн в Воронеже", - сказал Гордеев, добавив, что "Газпром" будет помогать строить в Воронеже и центр парусного спорта и академической гребли, направив в него около 1 млрд рублей инвестиций.