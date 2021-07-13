Комиссия по связи США одобрила план компенсации за отказ от оборудования Huawei и ZTE

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США проголосовала во вторник за утверждение программы компенсации для американских компаний в размере около $1,9 млрд за отказ от использования в телекоммуникационных сетях оборудования китайских Huawei и ZTE. Голосование прошло в формате видеоконференции.

По утверждению американских властей, оборудование Huawei и ZTE якобы представляет угрозу национальной безопасности. "Мы верим, что наши сети открыты для всех без угрозы национальной безопасности <...> Мы будем проверять сеть за сетью, станцию за станцией, роутер за роутером, пока не избавимся от оборудования, которое может подрывать нашу национальную безопасность", - сказала исполняющая обязанности главы комиссии Джессика Роузенуорсел. По ее словам, предстоит еще много работы.

18 июня в китайском МИД выразили США решительный протест в связи планами американских властей под предлогом защиты национальной безопасности запретить использование оборудования ведущих телекоммуникационных компаний КНР.

В августе 2018 года бывший в тот момент президентом Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Компания Huawei неоднократно опровергала обвинения в свой адрес.