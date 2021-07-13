Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года.

"Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров в Санкт-Петербурге.

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Как заявил 29 декабря 2020 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, республика договорилась с Россией о поставках газа на 2021 год по цене $128,5 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ для Белоруссии в 2020 году составляла $127 за 1 тыс. куб. м.

Что еще обсуждалось на встрече

Кроме того, президенты договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России. "Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор", - отметил представитель Кремля.По его словам, Путин и Лукашенко подвели итоги дискуссий, ранее имевших место в рамках комиссий высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран, и "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика".

Песков отметил, что Путин и Лукашенко на встрече обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам. "Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам", - сказал представитель Кремля, подводя итоги встречи. Лидеры затрагивали и те вопросы, которые акцентировались в открытой для СМИ части, добавил Песков.

Прошедшая во вторник встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран беседовали в Константиновском дворце в Стрельне. Это была уже четвертая очная беседа президентов в 2021 году.

Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию, чьи нефтеперерабатывающие заводы работают на российском сырье. При этом для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти является одним из главных источников экспортных доходов. В 2018 году Россия приняла решение о проведении так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых. При этом цена сырья возрастает. Россия компенсирует убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но белорусские НПЗ льгот не получают, и цена нефти для Минска увеличивается до уровня мировой, что делает невыгодным реэкспорт нефтепродуктов. Власти Белоруссии оценили ущерб от налогового маневра к 2024 году в $11 млрд.