Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов выросли на 0,04-0,53%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник смог продолжить рост, реагируя на изменения внешнего фона. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,04%, до 3877,03 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1648,284 пункта.

"В первой половине дня общерыночные настроения поддержала статистика из Китая, который в июне прибавил по показателям импорта и экспорта ощутимо выше прогнозов. Однако в середине дня вышли данные по инфляции в США - июньский индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 5,4% при ожидавшемся снижении до 4,9% с 5% в мае. Максимальные с 2008 года уровни инфляции в Штатах вызвали эмоциональную волну снижения на рынках и рост индекса доллара, поскольку усиление проинфляционных рисков может вынудить ФРС перейти к досрочному сворачиванию сверхмягкой ДКП", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Впрочем, ближе к завершению российской сессии ситуация несколько стабилизировалась, биржи США начали торги преимущественно в зеленой зоне, а доллар отступил от дневных вершин. Доллар по отношению к рублю на 19:25 мск снизился на 0,38%, до 74,05 рубля, евро - на 0,83%, до 87,49 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,57%, до $76,41 за баррель.

Рынок акций

В фаворитах роста во вторник оказались акции компаний металлургического сектора. Прежде всего, это "Мечел", чьи обыкновенные бумаги потянулись к верхней границе бокового диапазона 74,22-80,12 руб. и вполне могут ее пробить, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Новой целью роста тогда станет отметка 80,86 руб. Опубликованные сегодня производственные результаты работы "Мечела" (+3,62%) за первое полугодие, где производство стали выросло на 11%, дают основу рассчитывать на хорошие финансовые результаты и за шесть месяцев в целом, и за второй квартал в частности", - пояснила эксперт.

Вслед за "Мечелом" хорошо прибавили акции "ММК" (+2,79%), "Норникеля" (+2,25%) и "Северстали" (+2,38%).

"Бумаги ММК поддержала публикация новости о перезапуске турецкого меткобината MMK Metalurji, остановленного девять лет назад. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тыс. тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году, что позволит ММК увеличить ежегодное производство стали более, чем на 2 млн тонн против 11,6 и 12,5 млн тонн в 2019 и 2020 годах соответственно", - рассказал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. По прогнозам эксперта, информация свидетельствует о 8-15% пересмотре справедливой стоимости компании рынком.

Среди лидеров роста также продолжают находиться акции "Алросы" (+3,01%). "Бумаги компании поддерживают новости, указывающие на стабильный спрос на алмазы. Компания De Beers на 5% повысила цены на неограненные алмазы - цены приблизились к доковидным значениям, но еще значительно ниже исторических максимумов", - добавил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

Прогноз на завтра

Эксперты полагают, что в середине недели на рынках будет возобладать сдержанность, при этом инвесторы будут ждать сигналов регуляторов с удвоенным вниманием. "На среду запланированы публикация "Бежевой книги" ФРС и выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Инфляционную картину в Штатах дополнит выход июньского индекса цен производителей (PPI). Рынок обратит внимание и на выступление члена наблюдательного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель", - рассказал Александр Бахтин.

Для рынка нефти важными в ближайшие сутки будут данные API и EIA по недельным изменениям запасов нефти в США. В Японии и еврозоне обнародуют данные по объемам промышленного производства в мае. В США продолжится сезон корпоративных финансовых отчетностей за II квартал 2021 года.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3830-3930 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 73,8-75 рублей. Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3855-3895 пунктов, 73,85-74,55 рубля и 87,95-88,35 рубля соответственно.