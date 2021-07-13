Азаров сообщил, что "Автоваз" расширяет производство и набирает 1,5 тыс. сотрудников

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. "Автоваз" набирает около 1,5 тыс. сотрудников в связи с расширением производства, сообщил во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира.

"На предприятии 1,5 тыс. вакансий открываются, увеличиваются объемы производства", - сказал губернатор.

При этом всего на тольяттинской бирже труда зарегистрировано 5,8 тыс. жителей при 12,2 тыс. вакансиях. Также глава региона рассказал, что на "Автовазе" приняли решение об индексации зарплаты на 6%.

В январе - июне 2021 года "Автоваз" увеличил продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 51% - до более 200,2 тыс. автомобилей. В июне продажи Lada составили 40,1 тыс. автомобилей, что на 43,1% выше показателей этого же периода прошлого года. Наибольшим спросом в июне пользовалось семейство Lada Granta - их продано более 14 тыс. штук. На втором месте Vesta - 11,9 тыс. штук, на третьем - Largus с результатом 5,68 тыс. штук. Совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в июне составили 5,39 тыс. штук.