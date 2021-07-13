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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Ростуризм предложил создать группу для мониторинга ситуации с туристами из России в Египте

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации с российскими туристами, говорится в сообщении ведомства.

Догузова приняла участие в переговорах в режиме видео-конференц-связи с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выступила с предложением создать российско-египетскую контактную группу в целях постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами", - говорится в сообщении.

Теги
ЕгипетРоссияПопова, Анна ЮрьевнаДогузова, Зарина ВалерьевнаВозобновление авиасообщения России с другими странами
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