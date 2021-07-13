Британский парламент поддержал законопроект о сокращении объемов помощи другим странам

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Парламент Великобритании поддержал во вторник предложение правительства страны о сокращении объемов помощи иностранным государствам с 0,7% до 0,5% ВНП. Спорная инициатива, из-за которой нуждающиеся страны мира в этом году недополучат от королевства около $6 млрд, была поддержана 333 депутатами, а против выступили 298.

О том, что британскому правительству придется временно снизить этот показатель в 2021 году из-за расходов, связанных с пандемией COVID-19, еще в ноябре 2020 года объявил глава Минфина страны Риши Сунак. В кабмине называют эту меру временной и заявляют о готовности вернуться к прежнему уровню расходов после существенного сокращения объемов госдолга и необходимости в заимствованиях для пополнения бюджета. При этом оппозиция и ряд представителей правящей Консервативной партии пытались законодательно помешать правительству изменить целевой показатель. Однако в ходе голосования, которое транслировал в прямом эфире парламентский телеканал, достаточного количества депутатов-тори, которые были бы готовы пойти против партийной линии, не набралось.

С жесткой критикой законопроекта выступила экс-премьер Великобритании (2016-2019) Тереза Мэй, которая сейчас является рядовым депутатом. По ее мнению, которое разделяют многие другие члены парламента, видные общественные деятели, британские церковные иерархи и представители благотворительных организаций, сокращение объемов британской помощи сильно ударит по беднейшим странам мира.

"Речь идет о том, что будет значить этот шаг. Меньше девочек смогут получить образование, больше детей будут голодать и станут рабами, больше людей в самых бедных странах умрут", - сказала она, выступая в парламенте страны в ходе дебатов перед голосованием. "Ужасающей ошибкой" решение правительства назвал на своей странице в Twitter и предшественник Мэй Дэвид Кэмерон. Нынешний глава правительства страны Борис Джонсон, со своей стороны, отметил, что такой шаг необходим в связи со сложной экономической ситуацией, и пообещал, что Минфин будет ежегодно рассматривать возможность возвращения к прежнему целевому показателю.

В 2013 году Великобритания впервые потратила на помощь иностранным государствам 0,7% своего ВНП в соответствии с рекомендациями ООН. В 2015 году консервативное правительство Кэмерона законодательно закрепило этот показатель. В 2019 году Джонсон в партийном манифесте обязался не отступать он него, однако был вынужден нарушить это обещание. В кабмине подчеркивают, что лишь 14 стран мира когда-либо направляли 0,7% ВНП или больше на оказание международной помощи, и обращают внимание на то, что в 2020 году только Германия потратила на помощь другим странам больше, чем Соединенное Королевство ($29 млрд против $19 млрд).