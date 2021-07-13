{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оверчук обсудил в Баку вопросы организации российской бизнес-миссии в Азербайджане

Вице-премьер РФ и президент республики также затронули тему укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия в области транспорта, сельского хозяйства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку вопросы организации российской бизнес-миссии в республике. Об этом говорится в размещенном во вторник сообщении правительства РФ.

"В рамках визита Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства и других сферах, - отмечается в докуменете. - С целью развития экономических связей обсуждались вопросы организации российской бизнес-миссии в Азербайджанскую Республику. Особый интерес проявляется к сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, экологии, использования водных ресурсов, строительства и развития транспортной инфраструктуры".

Кроме того, рассматривались перспективы развития международного транспортного коридора "Север - Юг" и совершенствования работы погранично-пропускных пунктов на российско-азербайджанской границе. "Затронуты также вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыОверчук, Алексей Логвинович
В Белом доме заявили, что США объявят на днях о новых мерах борьбы с вирусами-вымогателями
Далее последуют заявления о шагах, которые власти предпримут, чтобы укрепить свою устойчивость в киберпространстве в Соединенных Штатах, отметил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Читать полностью