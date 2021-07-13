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Национальная мясная ассоциация ожидает снижения цен на свинину и птицу

Стоимость товаров может понизиться благодаря восстановлению темпов производства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Цены на мясо и птицу могут понизиться благодаря восстановлению темпов производства. Такое мнение во вторник высказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в эфире телеканала РБК.

"Сейчас мы очень быстро восстанавливаем темпы прироста [объемов производства продуктов из мяса и птицы], <…> это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению цены", - сказал он.

Ранее в Минсельхозе РФ прогнозировали сохранение стабильных цен на основные продукты, а затем снижения их стоимости.

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