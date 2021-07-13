Китай начал строительство на Хайнане первого в мире малого модульного реактора

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Строительство первого в мире малого модульного реактора "Лянлун-1" (также известен как ACP100) началось во вторник в китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Этот реактор третьего поколения разработан Китайской государственной ядерной корпорацией и будет расположен на АЭС "Чанцзян". Он может использоваться для генерации электроэнергии, теплоснабжения, опреснения морской воды и других задач.

Реактор разрабатывался с 2010 года. Первоначально строительство планировалось начать в 2017 году, однако оно было отложено из-за проверки регуляторов.

"Лянлун-1" - это водо-водяной реактор под давлением, его мощность составляет 125 МВт. Он был разработан на основе реактора "Хуалун-1". "Лянлун-1" был одобрен МАГАТЭ в 2016 году и стал первым подобным малым модульным реактором в мире.

Малые модульные реакторы дешевле обычных, а их строительство требует значительно меньше времени. Малые габариты позволяют доставить их в готовом виде в отдаленные и труднодоступные районы и относительно быстро начать их эксплуатацию.