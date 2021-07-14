Власти Ирака договорились с китайской CNCEC о строительстве нефтехимического комплекса

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Министерство нефти Ирака и компания China National Chemical Engineering Co. (CNCEC) пришли к соглашению о строительстве на юге республики крупного нефтехимического комплекса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице иракского ведомства в Facebook.

"В присутствии министра нефти [Ирака] Ихсана Абдель Джабера было объявлено о передаче крупного с точки зрения инвестиций [проекта] НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки в [городе] Эль-Фао (на побережье Персидского залива) китайской государственной компании CNCEC со строительством там стратегического нефтехимического комплекса", - указано в заявлении.

Иракский министр подчеркнул, что этот проект на текущий момент "является крупнейшим в нефтяной промышленности Ирака и представляет собой качественный переход для секторов переработки нефти и производства нефтехимической продукции".

Как сообщали местные СМИ, мощность нового нефтехимического комплекса будет достигать 100 тыс. баррелей в сутки. В 2018 году китайская государственная корпорация Norinco пришла к соглашению с иракскими властями о возведении в Эль-Фао НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки, однако в дальнейшем по этому проекту сторонам не удалось достигнуть прогресса.