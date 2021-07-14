Amazon намерен трудоустроить у себя 100 тыс. ветеранов и их супругов к 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Компания Amazon планирует к 2024 году принять на работу 100 тыс. американских ветеранов и их супругов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Amazon сконцентрирован на приеме на работу и развитии талантов военных с помощью обучающих программ, специально разработанных для того, чтобы помочь ветеранам перейти к жизни в гражданском секторе. Мы ценим уникальные навыки и опыт людей из военного сообщества", - приводятся в пресс-релизе слова Джона Кинтаса, ответственного за эту программу.

Отмечается, что в настоящее время в Amazon трудятся на разных позициях более 40 тыс. ветеранов и их супругов.