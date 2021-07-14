На Иркутской ГЭС третий раз за июль увеличили расход воды из-за высокого притока в Байкал

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Расход воды на Иркутской ГЭС в связи с высоким притоком в озеро Байкал в среду вновь увеличен - с 3 000 до 3 100 куб. м в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"С сегодняшнего дня Енисейским бассейновым водным управлением принято решение об увеличении сбросных расходов на Иркутской гидроэлектростанции. С 08:30 (03:30 мск) режим работы Иркутского гидроузла изменен, среднесуточные сбросные расходы составляют 3 100 куб. м в секунду. Основанием стала фактически складывающаяся гидрологическая обстановка и уточненный прогноз притока к озеру Байкал, который свидетельствует об его увеличении в июле", - говорится в сообщении.

В нижнем бьефе реки Ангары ведется мониторинг уровня воды. На особом контроле находятся садоводства, расположенные в пониженных участках местности - в зоне возможного подтопления. Население информируют о складывающейся ситуации.

Это третье увеличение расхода воды на Иркутской ГЭС в июле. С 2 июля он был увеличен с 2 500 до 2 800-2 900 куб. м в секунду, с 12 июля - до 3 000.

Повышенный приток в Байкал наблюдается с 2020 года. Осенью уровень воды в озере повышался на 12 см выше максимальной отметки. Расход на Иркутской ГЭС был увеличен. В конце сентября он доходил до 2 800 куб. м в секунду. Тогда это привело к подтоплению островов на Ангаре.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.