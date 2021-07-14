Дополнительные 135 млн рублей направят на ремонт и содержание автодорог Приморского края

ТАСС, 14 июля. Депутаты Приморского края в среду внесли серьезные изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Благодаря этому на ремонт и содержание краевых и муниципальных дорог удалось перераспределить дополнительные 135 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе приморской администрации.

"135 млн рублей дополнительно направят на содержание магистралей регионального и межмуниципального значения, а также на капитальный ремонт дорог в Ханкайском округе и Пожарском районе. Изменения в закон приняты большинством голосов [краевых депутатов] в двух чтениях", - рассказали в пресс-службе правительства края. Из общей суммы 115 млн рублей пойдут на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. По 10 млн рублей - на капремонт в двух районах.

По информации региональных властей, внесение изменений в бюджет на текущий год связано с перераспределением расходов между мероприятиями "дорожной госпрограммы". Корректировки коснулись субсидии на проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования по объектам капитального строительства во Владивостоке. Расходы муниципалитета по этому направлению уменьшены на 135 млн рублей.

"Изменения связаны с тем, что конкурсные процедуры по ряду дорог Владивостока не прошли, так как проектно-сметная документация оказалась несовершенной, ее нужно дорабатывать. И чтобы деньги не пропали, ведь мы прекрасно понимаем, что такое дорожная отрасль, предлагаем перераспределить средства также на эту сферу, но на другие объекты. Важно, что виды работ, на которые пойдут средства, определялись именно с учетом пожеланий населения", - приводит пресс-служба слова председателя правительства края Веры Щербины.

Основные параметры краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов останутся без изменений и составят по доходам - 149,8 млрд рублей, по расходам - 158,2 млрд рублей.