"Опора России" призвала вернуть субсидии бизнесу на индивидуальные средства защиты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Необходимо вернуть субсидии на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для бизнеса, которые действовали в 2020 году, вместе с этим введение жестких ограничений в регионах должно сопровождаться компенсациями местным предпринимателям. Такое мнение в среду ТАСС высказал президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением компенсировать в 2021 году ресторанам и кафе расходы на профилактику распространения коронавируса. Он отметил, что участники круглого стола на площадке СФ озвучили предложение о компенсации расходов на профилактику распространения нового коронавируса для сферы общепита или субсидии на профилактические мероприятия от ковида по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году.

В июне в Москве утвердили пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита. В частности, кафе и рестораны включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии - 1 млн рублей, получатель может потратить ее на одну или несколько целей, в частности на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике ковида (не более 15 тыс. рублей), а также на средства индивидуальной защиты для работников (не более 6,5 тыс. рублей).

Вместе с московским опытом

"Мы поддерживаем такую инициативу и считаем, что она должна двигаться по двум направлениям - трансляция опыта Москвы <…>, то есть, субсидия, и второе - это компенсация средств индивидуальной защиты и антиковидных мероприятий, то, что действовало в прошлом году - это программа Минэка", - сказал Калинин.

По его словам, нужно задействовать оба рычага, но не все регионы могут сейчас выделить средства наравне с Москвой. Бизнес-объединение призывает сделать это в тех регионах, где вводятся более жесткие ограничения - они должны сопровождаться определенной компенсацией из бюджета, как это было сделано в столице.

"Любая помощь сегодня, любая помощь важна, потому что, действительно, часть предприятий провалилась, и некоторые с накопленными долгами 2020 года просто уже закрываются. Поэтому в любом случае этого мало, хочется больше, но все зависит, конечно, от местных властей. Дело в том, что этот локдаун локальный, только в Москве и Московской области, поэтому здесь могут сделать что-то только сделать такое, что в силах и финансовых возможностях региона", - сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

Другие расходы

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов также отметил наличие у общепита трат на ПЦР-тесты для сотрудников и тестирование их на антитела к новому коронавирусу. Например, если на предприятии общественного питания с полным циклом заболели один-два человека, тестируют 30-40 человек, чтобы сразу локализовать мелкий очаг заболевания.

"Если, допустим, кто-то заболел из работников кухни или из зала, мы сразу стараемся на тестах определить определенное количество людей, с кем он мог общаться, разговаривать для того, чтобы моментально выявить, если есть у кого-то положительный тест и не допускать его до работы, пока мы не получим медицинскую справку от врача, что он здоров", - сказал Гаязов.