Московский экспорт во Францию вырос в I квартале более чем в три раза

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы во Францию составил в I квартале 2021 года $48,1 млн, что превышает прошлогодние показатели более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По итогам I квартала 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) во Францию вырос более чем в три раза и достиг 48,1 млн долларов. На долю Москвы в общероссийском ННЭ во Францию за этот период пришлось более 22%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что Москва постепенно наращивает поставки на французский рынок такой продукции, как, например, самоклеящаяся бумага и картон, шины для легковых автомобилей, части турбодвигателей и даже штепселя и розетки на напряжение до 1 тыс. В.

Возглавили топ товаров по объемам экспорта во Францию московские турбореактивные двигатели тягой от 25 кН: в январе - марте 2021 года он составил $7,7 млн. Шины для легковых автомобилей страна закупила на общую сумму более $2 млн. Позитивную динамику продемонстрировал экспорт частей турбодвигателей, который вырос на 75,6% и составил $0,32 млн, а также самоклеящейся бумаги и картона, где показатель увеличился почти в шесть раз - до $1,52 млн. Также в первом квартале французские заказчики закупили у Москвы части кондиционеров, процессоры и контроллеры, а также газовые турбины до 5 МВт, которые в аналогичном периоде прошлого года Францией не приобретались.

"Взаимодействие Москвы с Францией имеет серьезный потенциал и важное стратегическое значение. По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, ННЭ Москвы во Францию вырос по сравнению с 2019 годом на 21,6% - до $147 млн. В общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте доля Москвы в прошлом году превысила 19%", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По итогам прошлого года существенный рост экспорта наблюдался по нескольким товарным категориям. Например, механического оборудования и техники Франция закупила на $23,3 млн, что на 66,6% больше, чем в 2019 году. Поставки бумаги и картона выросли более чем на 60,5%, Франция импортировала их на $3,05 млн. На 81,5% увеличился экспорт рентгеновской аппаратуры, на 22,1% выросли поставки медицинских приборов и устройств московского производства.