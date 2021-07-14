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"Автоваз" приостановил производство некоторых моделей из-за недопоставок компонентов Bosh

"Автоваз" на один день приостановил производство некоторых моделей из-за недопоставок электрокомпонентов Bosh - компания.

Пандемия COVID-19
"Опора России" призвала вернуть субсидии бизнесу на индивидуальные средства защиты
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов ранее обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением компенсировать ресторанам расходы на профилактику распространения коронавируса
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