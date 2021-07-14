Кудрин призвал с осторожностью относиться к налоговым изменениям в России

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ даст оценку предложениям Минфина о необходимости повышения налогов, но к таким налоговым изменениям нужно относиться с осторожностью. Об этом заявил в Вене председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможности налоговых нововведений в России.

Как рассказал Кудрин, "при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд рублей". "Счетная палата сделает оценку этим предложениям. Но ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов", - отметил он.

По его словам, во-первых, по акцизам на табак в России собираемость очень высокая. "По акцизам на алкоголь дополнительное повышение будет связано с увеличением завоза из соседних стран ЕврАзЭС, где таких высоких акцизов нет, поэтому мы, скорее всего, не получим прогнозируемых доходов", - пояснил Кудрин.

"Мне кажется, нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов", - подчеркнул глава Счетной палаты РФ.