Кудрин: перед РФ стоят вызовы из-за сокращения потребления углеводородов в перспективе

ВЕНА, 14 июля. /ТАСС/. Мир сократит потребление углеводородов в перспективе через 10 лет и более, поэтому Россия стоит перед большими вызовами, заявил в Вене председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами.

Как указал Кудрин, "в перспективе с учетом новых прогнозов Международного энергетического агентства, с учетом требований зеленой экономики и снижения выбросов СО2 мир существенно сократит потребление углеводородов через 10 и более лет".

"В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет. Сейчас, несмотря на то, что экономика стабилизируется, неопределенность только нарастает. Принципиально меняется структура энергетических источников", - подчеркнул глава Счетной палаты РФ.

Так, например, Германия по большей части теперь обеспечивает себя возобновляемыми источниками, а появление инициативы углеродной нейтральности для разных компаний стало существенным новым фактором по снижению потребления не просто энергоисточников, но и товаров с углеродным следом, отметил он. То есть в будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа, и мир пойдет на существенное уменьшение выбросов, пояснил Кудрин.

"Россию заденет дважды - во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары", - сообщил Кудрин.

"До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов, как уже прошли пик потребления угля в мире. Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений", - подчеркнул глава Счетной палаты РФ.