{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем использованных иностранных инвестиций в Хайкоу за январь - июнь вырос на 158%

Объем инвестиций составил $698 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 14 июля. /ТАСС/. Общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев текущего года составил $698 млн, что на 158% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Такие данные городского управления по продвижению иностранных инвестиций публикует газета "Хайнань жибао".

Спецпроект на тему
Спецпроект о будущем провинции Хайнань Спецпроект о будущем провинции Хайнань
Спецпроект о будущем провинции Хайнань

Согласно подсчетам ведомства, число зарегистрированных в Хайкоу предприятий с иностранным капиталом за январь - июнь выросло на 368% в годовом выражении. К концу первого полугодия их стало больше на 594 ед.

По данным издания, с начала этого года власти Хайкоу активизировали работу по улучшению бизнес-среды в городе, совершенствованию системы сервисов по обслуживанию компаний с иностранными инвестициями, а также наращиванию усилий в направлении привлечения инвестиций в производственные цепочки. К этой работе с учетом преференций создающегося на Хайнане свободного торгового порта подключились все ключевые индустриальные парки, различные районы инновационного развития и соответствующие ведомства.

Как указали в управлении по продвижению иностранных инвестиций Хайкоу, власти города продолжат уделять приоритетное внимание важным промышленным цепочкам, крупным проектам, привлечению и наращиванию инвестиций, а также продвижению проектов с иностранным капиталом.

Теги
Хайнань
ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 13,5 млрд рублей
Объем покупки валюты на внутреннем рынке с 15 января достиг 889,4 млрд рублей
Читать полностью