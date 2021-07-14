Объем использованных иностранных инвестиций в Хайкоу за январь - июнь вырос на 158%

ХАЙКОУ /Китай/, 14 июля. /ТАСС/. Общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев текущего года составил $698 млн, что на 158% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Такие данные городского управления по продвижению иностранных инвестиций публикует газета "Хайнань жибао" .

Согласно подсчетам ведомства, число зарегистрированных в Хайкоу предприятий с иностранным капиталом за январь - июнь выросло на 368% в годовом выражении. К концу первого полугодия их стало больше на 594 ед.

По данным издания, с начала этого года власти Хайкоу активизировали работу по улучшению бизнес-среды в городе, совершенствованию системы сервисов по обслуживанию компаний с иностранными инвестициями, а также наращиванию усилий в направлении привлечения инвестиций в производственные цепочки. К этой работе с учетом преференций создающегося на Хайнане свободного торгового порта подключились все ключевые индустриальные парки, различные районы инновационного развития и соответствующие ведомства.

Как указали в управлении по продвижению иностранных инвестиций Хайкоу, власти города продолжат уделять приоритетное внимание важным промышленным цепочкам, крупным проектам, привлечению и наращиванию инвестиций, а также продвижению проектов с иностранным капиталом.