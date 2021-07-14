В ЮАР из-за беспорядков приостановили работу крупнейшего НПЗ

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Крупнейший в ЮАР нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в провинции Квазулу-Наталь, приостановил свою работу из-за продолжающихся с 8 июля беспорядков. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на деловые круги.

Находящийся в портовом городе Дурбан НПЗ SAPREF временно закрыт по причине массовых грабежей и актов насилия, заявил официальный представитель нефтеперерабатывающей отрасли страны. Завод является совместным предприятием энергетических групп BP и Shell. На него приходится 35% всей нефтяной переработки в ЮАР.

Перебои с поставками топлива уже начинают ощущаться в провинции Квазулу-Наталь, которая является, наряду со столичной провинцией Гаутенг, эпицентром нынешних беспорядков. Так, в административном центре Квазулу-Наталь городе Питермарицбург на АЗС выстраиваются длинные очереди, начато рационирование бензина и дизельного топлива.

Первый вице-премьер торговой палаты Дурбана Мпуме Ланга заявил в среду, что в Квазулу-Наталь создалась угроза нехватки продовольствия и медикаментов. "Из-за временного закрытия ряда дорог остановились поставки жизненно важных товаров, - отметил он. - Более того, возможны перебои с водоснабжением". В свою очередь бывший генеральный прокурор ЮАР Вуси Пиколи призвал президента страны Сирила Рамапосу немедленно объявить чрезвычайное положение для прекращения беспорядков. По его словам, ЮАР в самое ближайшее время грозит нехватка продовольствия и топлива. "Экономика и инфраструктура ЮАР рушатся, - отметил он. - В полицейских стреляют, люди теряют работу. Настал момент для принятия жестких мер".

Местная телекомпания eNCA сообщила в среду, что за шесть дней беспорядков в них погибли 72 человека, количество арестованных достигло 1,2 тыс. Власти усиливают меры, направленные на прекращение грабежей магазинов. Так, в последние 24 часа армейские подразделения развернуты в наиболее уязвимых торговых центрах в пригородах Дурбана и Йоханнесбурга.

Протесты, начавшиеся в минувшую пятницу с требования освободить из тюрьмы бывшего президента ЮАР и уроженца провинции Квазулу-Наталь Джейкоба Зуму, переросли в грабежи магазинов, складов, АЗС, офисов различных компаний. В субботу из провинции Квазулу-Наталь они перекинулись в соседнюю провинцию Гаутенг. В остальных частях страны сохраняется спокойствие.