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В Минфине пострадавшим от наводнения в Крыму предложили реструктуризировать ипотеку

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в южных регионах страны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате наводнения в Крыму смогут реструктуризировать свои ипотечные кредиты. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Пострадавшие в результате наводнения в Крыму граждане смогут реструктуризировать свои кредиты. Минфин России продолжает реализацию мер по реструктуризации ипотечных кредитов заемщиков - физических лиц, пострадавших в результате обильного выпадения осадков на территории Республики Крым. Данные мероприятия проводятся в рамках комплексной работы правительства РФ по поддержке граждан, пострадавших от стихийного бедствия", - говорится в материалах.

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Отмечается, что 13 июля органы власти Республики Крым предоставили информацию о пострадавших, на основе которой Минфин России организовал работу с кредитными и некредитными финансовыми организациями по реструктуризации кредитов. При этом ранее, 9 июля 2021 года, Банк России с учетом предложенного Минфином России подхода в адрес поднадзорных организаций направил информационное письмо, касающееся оказания заемщикам необходимой поддержки. В результате проводимой работы жители Республики Крым смогут беспрепятственно обратиться к кредиторам с просьбой реструктуризировать свои обязательства с учетом возникшей жизненной ситуации, отмечает Минфин.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в южных регионах страны.

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Также регулятор рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков.

Неделей ранее в южных регионах страны прошли сильные ливни. В Крыму вышли из берегов три реки, были подтопило более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В городе Сочи, на который обрушились дожди со шквалистым ветром, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов локально остались без электричества.

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