В Минфине пострадавшим от наводнения в Крыму предложили реструктуризировать ипотеку

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в результате наводнения в Крыму смогут реструктуризировать свои ипотечные кредиты. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Пострадавшие в результате наводнения в Крыму граждане смогут реструктуризировать свои кредиты. Минфин России продолжает реализацию мер по реструктуризации ипотечных кредитов заемщиков - физических лиц, пострадавших в результате обильного выпадения осадков на территории Республики Крым. Данные мероприятия проводятся в рамках комплексной работы правительства РФ по поддержке граждан, пострадавших от стихийного бедствия", - говорится в материалах.