Кабмин внес в Госдуму законопроект о реестровой модели присвоения радиочастот

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект, согласно которому радиочастоты будут присваиваться путем внесения записи в специализированный реестр. Текст размещен в думской электронной базе.

Разрешение на присвоение радиочастоты или радиочастотного канала, согласно документу, теперь будет выдаваться "в форме записи в Едином реестре частотных присвоений для радиоэлектронных средств гражданского назначения" или в письменной форме для радиоэлектронных средств, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. В действующей редакции закона "О связи" положение о едином реестре отсутствует.

В пояснительной записке указано, что такой "подход позволит повысить технологичность процессов, в том числе за счет применения цифровых технологий". Это также позволит "ускорить внедрение цифровых и электронных сервисов" как со стороны Роскомнадзора, так и со стороны физических и юридических лиц, планирующих использование радиочастотного спектра. Переход на реестровую модель позволит сэкономить время физическим и юридическим лицам, планирующим обратиться за присвоением радиочастот.

Законопроектом предусмотрены изменения в действующие статьи, касающиеся лицензирования в области оказания услуг связи, а также требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госнадзора и муниципального контроля. "В рамках контрольно-надзорной деятельности выявляются случаи нарушений обязательных требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдения норм или параметров радиоизлучения", - говорится в пояснительной записке. Ответственность за невыполнение данных требований будет наступать по статье 13.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.