Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,67%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,67% и составил 3 851,16 пункта, индекс РТС опустился на 0,83% - до 1 635,15 пункта.

К 10:20 мск индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3 860,45 пункта (-0,45%), индекс РТС терял 0,64% и находился на уровне 1 638,26 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,09% - до $76,42 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,17% и торгуется на уровне $75,12 за баррель.