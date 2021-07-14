"Газпром нефть" получила новую лицензию на добычу углеводородов в Оренбургской области

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Оренбург" получила новую лицензию на разведку и добычу углеводородов на Центрально-Уранском участке, расположенном на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области, сообщает компания.

"Газпром нефть" сама открыла это месторождение в 2020 году, его геологический потенциал составляет 1,5 млн тонн нефтяного эквивалента. "Новый актив станет частью западного кластера нефтедобычи предприятия. Лицензия выдана сроком на 20 лет. Приступить к разработке месторождения планируется в 2022 году", - отметили в компании.

Рядом с Центрально-Уранским месторождением находятся Новозаринское, Балейкинское, Новосамарское и недавно открытое Рощинское месторождения Уранского лицензионного участка. Лицензии на добычу принадлежат "Газпром нефти", что дает синергетический эффект от их совместного использования. Общая ресурсная база этого кластера составляет более 30 млн тонн нефти.

"Перспективы развития компании в регионе связаны с крупными геологоразведочными проектами, которые сегодня реализуются в южной и западной частях Оренбуржья. В будущем новые активы станут основой для поддержания и наращивания добычи компании в Волго-Уральском регионе", - отметил начальник департамента развития ресурсной базы "Газпром нефти" Айк Назарян.

"Развитие ресурсной базы в Оренбургской области имеет свои особенности. Здесь сложно ожидать крупных открытий, поэтому мы максимально сфокусированы на повышении эффективности извлечения имеющихся запасов, большая часть которых относится к трудноизвлекаемым. Тем не менее в ближайшее время мы ожидаем на западе открытия еще ряда небольших месторождений", - добавил директор по геологии и разработке и концептуальному проектирования - главный геолог "Газпромнефть-Оренбурга" Дмитрий Еремеев.