Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 18%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Темпы роста экспорта агропромышленной продукции из России ускорились, по данным на 11 июля 2021 года, экспорт вырос на 18% против 17% неделей ранее. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Всего с начала года из России экспортировано продукции АПК на общую сумму $15,576 млрд.

По данным экспертов, экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 20% и достиг $4,373 млрд, продукции масложировой отрасли - на 39%, до $3,621 млрд, поставки мясной и молочной продукции за рубеж возросли на 25%, до $703 млн. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 4% и составил $2,6 млрд, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 5%, до $2,103 млрд. Экспорт прочей продукции АПК вырос на 12%, до $2,176 млрд.

В структуре экспорта по странам на Китай и ЕС пришлось по 12,3% поставок, на Турцию - 11,6%, Южную Корею - 7,5%, Казахстан - 6,2%, Египет - 5%, Белоруссию - 4,2%, Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,2%, Азербайджан - 1,9%.

По данным на 11 июля, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 33% относительно аналогичного период 2020 года (до $1,921 млрд), в Китай снизились на 4% (до $1,912 млрд), в Турцию - выросли на 12% (до $1,808 млрд), в Южную Корею - на 51% (до $1,172 млрд), в Казахстан - на 18% (до $961 млн).