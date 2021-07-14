Суд Лондона перенес на 7-8 сентября рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 14 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 19 июля, перенесено на 7-8 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в суде.

"Заседание перенесено на 7 сентября. Оно будет двухдневным", - сказала представитель суда. Собеседница агентства добавила, что на данном этапе она не может сказать, будет ли это новое административное слушание или уже непосредственно рассмотрение запроса об экстрадиции.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($28 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта России и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии и он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля 2020 года представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

В декабре 2020 года Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.