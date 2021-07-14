Песков не стал называть объемы кредита Белоруссии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в России, так как эта сумма еще будет уточняться.

"[Объем кредитной поддержки] будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", - сказал он в среду журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что она будет уточнена в ближайшее время.

По словам Пескова, по этому вопросу ведется постоянная работа. "Работа ведется и двусторонняя, и по линии правительств. "Там [вице-премьер РФ Алексей] Оверчук работает, премьеры тоже работают. Поэтому работа ведется на постоянной основе", - указал он.

Во вторник по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко Песков сообщил, что стороны договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ. Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран беседовали в Константиновском дворце в Стрельне. Президенты обсудили ситуацию в экономике и в сфере международных отношений.

Россия - основной поставщик нефти и газа в Белоруссию, чьи нефтеперерабатывающие заводы работают на российском сырье. При этом для Минска реэкспорт сырой и переработанной нефти является одним из главных источников экспортных доходов. В 2018 году Россия приняла решение о проведении так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых. При этом цена сырья возрастает. Россия компенсирует убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но белорусские НПЗ льгот не получают, и цена нефти для Минска увеличивается до уровня мировой, что делает невыгодным реэкспорт нефтепродуктов. Власти Белоруссии оценили ущерб от налогового маневра к 2024 году в $11 млрд.